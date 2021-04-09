Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sektörü çalışanlarına aşılama yapılmaya başlandığını belirterek “Önceliği açık olan tesislere veriyoruz. Açılma sıralarına göre sırayla yapmaya başladık hepsini. Amacımız daha güvenli hâle getirmek. Orada bir tek kriterimiz var. Güvenli turizm sertifikasına sahip olup olmadığına bakıyoruz. Güvenli turizm sertifikasına sahipse çalışanları turizm geliştirme ajansının sistemine yüklüyorlar. Sırası gelenlere hızlı bir şekilde aşılamaları yapılıyor” dedi. Turizmde güven duygusunun çok önemli olduğuna işaret eden Ersoy “Bu yüzden geçen sene zaten Güvenli Turizm Sertifikasyon Programını başlatan Avrupa’daki ilk ülkelerden biriyiz ve en detaylı ve en etkili şekilde de uygulayan tek ülkeyiz. Yani diğer ülkeler bunu kopyalamaya çalışsa da aslında çok başarılı olamadı. Güvenli Turizm Sertifikasyon Programının sonuçlarını irdelediğiniz zaman da ne kadar başarılı olduğunu görüyorsunuz” diye konuştu.