Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temur İSTANBUL

Sakarya Organize Sanayi Bölgesi’nde toplam 110 bin etrekare alanda 275 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilecek yatırımla yıllık 165 milyon kutu eldiven üretilecek. Dünya genelinde Malezya’nın liderlik ettiğini nitril eldiven üretimini az sayıda ülke gerçekleştiriyor. Malezya’yı Tayland, Endonezya ve Çin takip ediyor. TED’in yatırımı sayesinde Türkiye, nitril eldiveni kendi makineleri ve kendi teknolojisiyle üretmeyi başaran beşinci ülke olacak. Yerli üretimle 260 milyon dolar ithalatın önüne geçilecek.

Fabrikada dört bin kişiye istihdam sağlayacaklarını dile getiren Türkiye Eczacılar Deposu Yönetim Kurulu Başkanı Hümeyra Gökçen Keskin, “Geçen yıl nitril eldiven pazarı tüm dünyada yüzde 25 büyüme gösterdi. Ülkemizde geçen sene yılda 44 milyon kutu eldiven kullanılmış. Aşılama çalışmalarında tek kullanımlık eldiven zorunluluğunun doğmasıyla birlikte yıl sonuna kadar bu sayının yaklaşık yüzde 10-15 arasında artacağını ve 50 milyonun üzerine çıkacağını öngörüyoruz. Maalesef bu eldivenlerin tamamını ithal ediyoruz. Sorun şu ki, ithalatçı firmalar salgının başından beri taleplere yetişemezken fiyatlar fahiş oranda arttı. Bununla birlikte sağlık çalışanları kalitesiz ürünlerden şikâyetçi. Salgının başında bu sorunu öngörerek AR-GE çalışmalarına başladık. Bir yıllık yoğun çalışmanın ardından, ilk yerli ve millî nitril eldiven markamız GLOVETURK’e hayat verdik” dedi.

HEDEF AVRUPA LİDERLİĞİ

Amaçlarının tam kapasiteyle çalışarak kısa sürede öncelikle Türkiye’nin ihtiyacını karşılamak olduğunu vurgulayan Keskin, ikinci adımda şimdiye kadar ithal edilen bu ürünlerin bu kez ihracatına başlayacaklarını ifade etti. Keskin sözlerine şöyle devam etti: Türkiye, geçtiğimiz yıl yaklaşık 260 milyon dolarlık eldiven ithalatı gerçekleştirdi. İlk yıl 260 milyon dolarlık ithalatın yaklaşık yüzde 40’ını karşılamış olacağız. Pazarın yüzde 70’ini bütün dünyada 30 ülke oluştururken, bunların 28’i zaten Avrupa ülkesi. Diğer iki büyük pazarsa ABD ve Japonya. İlk yıl kendi ihtiyacımızı karşıladıktan sonra hedefimiz Avrupa ülkeleri olacak. İlk yılın sonunda küresel pazarda yerimizi almaya başlayacak ve beş yılın sonunda Türkiye’yi bu alanda Avrupa’nın lideri konuma getireceğiz” diye konuştu. GLOVETURK Genel Müdürü Hasan Umur da fabrikada ilk aşamada altı hattın devreye gireceğini belirterek, “Bu yıl sonuna kadar 12 hatta ulaşmış olacağız. Böylece yıllık eldiven üretim adedimiz üç milyarı bulacak. Bu da yaklaşık 30 milyon kutuya tekabül ediyor. Devam eden yatırımlarımızla kapasitemizi 4,5 kat artırarak 165 milyon kutu eldiven üreteceğiz” dedi.