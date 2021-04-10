Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) önderliğinde beş kooperatiften oluşan HİTAM Ortak Girişimi, Arnavutköy’de kurulacak üretim ve ticaret üssü projesi için güçlerini birleştirdi. HİTAM Ortak Girişimi Başkanı Dr. Oktay Dede ve MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan’ın ev sahipliğinde düzenlenen tanıtım toplantısına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı. Arnavutköy’ün Hadımköy Mahallesi’ndeki 1.650 dönümde hayata geçirilecek proje mobilya, otomotiv, inşaat ve otomobil yedek parça üreticilerinden oluşan 3.500 iş yerini bir araya getirecek. ‘HİTAM Üretim ve Ticaret Üssü’nün mikro ve küçük işletmelerin orta ölçekli büyüklüğe erişimini sağlayarak OSB’lere geçişi kolaylaştıracağını kaydeden HİTAM Ortak Girişimi Başkanı Dr. Oktay Dede, 5 milyar TL yatırım maliyetiyle hayata geçirilecek olan projeyi yaklaşık 5 yılda tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Dede, “Proje hayata geçirildiğinde ülkemize sağlayacağı 35 milyar TL’lik katma değer ile 2021 yılında başlanacak en büyük üretim ve ticaret üssü projesi olma özelliğini taşıyor” dedi. 2.000 öğrenciyi geleceğe hazırlayacak ve sürekli staj imkânı sunacak meslek lisesi ile nitelikli iş gücüne katkı sağlanacak merkezin, yılda üç milyon kişi tarafından ziyaret edilmesi, 70 bin kişiye istihdam sağlaması ön görülüyor. Nihai hedeflerinin 81 ilde 120 lokasyonda 10 yıl içinde kurulacak ‘üretim ve ticaret üsleri’ ile 20 bin adet yeni orta büyüklükte işletme kazandırmak olduğunu kaydeden Dede, “Ülke ekonomisine üretim bazlı 200 milyar dolar katkı anlamına gelmektedir. 10 yıl içinde ilave dört milyon istihdam sağlamayı öngörüyoruz” diye konuştu.

KAAN: TEDARİK AKSAMAYACAK

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, projenin her türlü tabii afet, salgın ve krize kapılarını kapatarak sadece üreticiler için değil, onların aileleri ve orada eğitim gören gençler için de, hem bir izole üretim ve ticaret bölgesi hem de her türlü sosyal donatıları hazırlanmış güvenli bir yaşam alanı olarak inşa edildiğini aktardı. Kaan, “Böylece üretim ve ticaret zincirinin aksamadan sürmesi, afet ve olası salgın ve krizlerin ekonomiye ve sosyal yapıya yapacağı tahribatın minimize edilmesi mümkün olacaktır” ifadelerini kullandı.

KANAL İSTANBUL'DA BU YAZ TEMEL ATILACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yerli ve millî üretim üssünün Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 3. havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu ve yaz aylarında temeli atılacak Kanal İstanbul’a çok yakın bir noktada kurulduğunu belirterek, “İnşallah birlikte ürettiğimiz değerleri tüm dünyaya Türkiye markasıyla buradan taşıyacağız. 2021 yılının en büyük projelerinden biri olan HİTAM Millî Üretim ve Ticaret Üssünün temelini, en geç temmuz ayı içerisinde atacağız. HİTAM Proje alanı Kanal İstanbul proje alanına sadece 2 kilometre uzaklıkta. İnşallah Kanal İstanbul Projemizin de temellerini tıpkı burası gibi yaz aylarında atacağız. İnşallah eş zamanlı bir şekilde de bitirecek ve açılışlarını yapacağız. Kanal İstanbul, bir çevre ve şehircilik harikası olacaktır. Kanalın iki yakasında toplam 500 bin nüfusun yaşayacağı yeni bir şehir kuruyoruz. Toplam alanın yüzde 52'sini yeşil alan ve sosyal donatılara ayırdık” dedi. Bakanlık olarak ihalelere yüzde 20’lik genç istihdamı şartı getirdiklerini ifade eden Kurum, şöyle konuştu: İlk etapta altı farklı ilimizde sekiz projede görev alacak genç kardeşlerimize başarılar diliyorum. Bütün sanayicilerimize, iş insanlarımıza seslenmek istiyorum. Projelerinizde en az yüzde 20 genç istihdam şartını koyun.