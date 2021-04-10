Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

A&S Yatırım Holding, Türkiye’nin beşinci kripto para borsası “Ascoindex”i kurdu. Merkezi Türkiye’de olan, yüzde 100 yerli sermaye ve yazılımla hayata geçirilen borsada, ilk iki hafta 6, sonra 26 kripto para birimi işlem görecek. Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş; Akbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası ile anlaştıklarını kaydederek “Merkez Bankası da gerekli mevzuatları hazırlıyor. Bizim gibi borsaları ruhsatlandıracak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na başvurumuzu yaptık. Elektronik para lisansını alıyoruz. Visa ve Master Card ile anlaştık. İnsanlar bu borsada yerli muhatap bulacak. Mevzuat, merdiven altını önleyecek. ABD'de de ruhsat başvurusu yaparak, bu teknolojiyi oraya taşıyacağız. Böylece teknoloji satmış olacağız. Borsanın ABD ayağını temmuz ayında kuracağız. Türkiye’den globale açılan bir kapı olacak. Ayrıca yerli kripto para birimi çıkarmak için de çalışmalarımız sürüyor. Bitcoin kadar, 21 milyon adet arzı olacak” diye konuştu.

İlk üç ayda günlük 300 milyon TL’lik işlem hacmi hedefledikleri anlatan Uğur Akkuş, şöyle devam etti: Sene sonuna kadar günlük 1 milyar TL’ye, bir yılın sonunda da 2 milyar TL’ye çıkacağını öngörüyoruz. Türkiye, kripto para yatırımında AB’de birinci, dünyada dördüncü sırada. Türkiye’de günlük işlem hacmi 7-9 milyar TL arasında. İlk ay sıfır komisyonla hizmet vereceğiz. 130 kişilik ekibimiz var. 160 kişiye çıkaracağız. Merkezimiz Türkiye’de. Üç siber güvenlik şirketi ile çalışıyoruz. Bir milyon kişi aynı anda işlem yapabilecek. Donma yaşanmayacak.