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Erdoğan'ın talimatıyla TMO'nun çiftçiden satın alacağı ürünler vatandaşa ücretsiz dağıtılacak
10.04.2021 - 15:30 | Son Güncelleme: 10.04.2021 - 15:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla TMO'nun çiftçinin elinde kalan 1 milyon 200 bin ton patates, 250 bin ton soğan ve 750 bin ton çeltiği satın alacağı bildirildi. TMO’nun çiftçiden satın alacağı ürünlerin vatandaşa ücretsiz dağıtılacağı belirtildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
781508 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/781508.aspx
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