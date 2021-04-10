İstanbul Kapalıçarşı’da 458 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 458,20 liradan, 3 bin 18 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 39 liradan, 417,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 421,70 liradan, 2 bin 949 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 969 liradan, bin 475 liradan alınan Yarım Ziynet bin 485 liradan ve 737 liradan alınan Çeyrek Ziynet 742 liradan satıldı.
Altın alacak ya da satacaklar dikkat! İşte güncel fiyatlar (10 Nisan 2021 altın fiyatları)
10.04.2021 - 17:45 | Son Güncelleme: 10.04.2021 - 17:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 458,20 lira oldu.
Etiketler : çeyrek,gram,altın,
781541 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/781541.aspx
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