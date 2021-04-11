Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki akşam katıldığı bir programın ardından attığı tweet ile “128 milyar dolar nerede?” diye sordu. CHP ayrıca billboardlara "128 Milyar Dolar Nerede" afişleri astırdı. 128 milyar dolarlık rezerv satışı konuşulmaya devam ederken, Bülent Ecevit döneminde Ekonomiden Sorumlu Bakan olan Masum Türker ise katıldığı bir programda CHP'lileri kızdıracak açıklamalar yaptı.

“EMANETTE PARA YOK”

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde, Türkiye'nin yurt dışında bulunan bütün altın ve paralarının yurt içine taşındığını savunan Masum Türker, "Türkiye'nin kaybolan rezervi yok. Bu hükümetin yaptığı başarılı bir iş var, bunu kimse söylemiyor. Bu yüzden de bir bakan biraz dış çevreler tarafından da hedef alındı” dedi.

“ATİLLA’YI BUNUN İÇİN TUTUKLADILAR”

Eski HalkBank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın ABD'de tutuklanmasının sebebinin, Türkiye'nin yurt dışındaki rezervini ülkeye taşımasından kaynaklı olduğunu ifade eden Türker, “2018 cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmadan birkaç ay evvel en sonuncusu şubat ayının sonuna doğru, Türkiye'nin yurt dışında olan bütün altınları taşındı ülkeye. Bakın bu önemli bir şeydir. Ama bunu hükümet pazarlamadı. Hatırlıyor musun Başkan Trump sürekli papaz için konuşuyordu. Bizim Halk Bankası'nın genel müdür muavinini Amerika'da tutuklu tuttular. Onların sebebi o paraların taşındığını fark etmesiydi” diye konuştu.

“ERDOĞAN’IN GÜCÜ BURADAN GELİYOR”

Türker daha sonra şöyle devam etti: “Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Bey esip gürlüyor ya, o gücü nereden alıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışına karşı dik duruşunu, gücünü işte buradan alıyor. Çünkü devletimizin yurt dışında rezerv diye emanette parası, altını yok artık.”

PARA VE ALTINLAR NASIL TAŞINDI

Türker, Türkiye’nin yurtdışındaki altın ve paralarının nasıl taşındığı konusunda ise şu açıklamalarda bulundu: "Devlete ait olan para ve altınları swap aracılığıyla Londra'ya taşıdılar. Londra'dan fiilen uçaklarla taşındı. Bakın ben bunu takip etmişimdir ama bu milli, övünülecek bir şey olduğu için bu operasyon tamamlandığı güne kadar ağzımı açmadım. Bundan sonra bazı toplantılarda söyledim, Türkiye'nin bu parası gelmiştir, başarılıdır. Bu paranın sonradan geldiğini fark eden dış güçler; Türkiye'de kendini mutemet adamı gördüklerini fırçalamışlardır."