Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Son yıllarda yerel para birimleriyle ticaret konusunda çok istekli olan Türkiye’nin dış ticaretinde TL’nin payı giderek artıyor. Yerel paralarla ticaret ülkelerin yabancı para ihtiyacını azalttığı için, özellikle dövize bağımlı ülkelerde, kurlarda spekülatif hareketlerin önlenmesi noktasında ciddi avantaj sağlıyor. Bu durum aynı zamanda ihracatçıların önünü görmelerini sağlarken, ekonominin önemli unsurlarından birisi olan cari açığın artışını kısmen önlüyor. Hâl böyle olunca yerel para ile ticaret çok daha cazip hâle geliyor. Ekonomi yönetimi ve ihracatçıların desteğiyle Türk lirası ile yapılan ticarette ciddi yükselişler yaşandı.

EXIMBANK DESTEĞİ

Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türk lirası ile ticaret yapılan ülke sayısı 205’i gördü. Yıllık yapılan ticaret ise 150 milyar TL’ye dayandı. 2020 yılında yerli para ile yapılan ihracat 53 milyar 971 milyon TL, ithalat ise 94 milyar 374 milyon TL oldu. Yerel para ile ticaret yapan şirket sayısı 21 bin 613 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan dış ticarette Türk lirasının kullanımını artırmak amacıyla başlatılan Eximbank kredileri de devam ediyor. Türk Eximbank, Türk lirası ile ihracat yapan şirketlere uygun faiz oranları ile kredi imkânı sağlıyor.

ERDOĞAN'IN ÇAĞRISI

Yerel para ile dış ticaret, geçen hafta gerçekleştirilen D-8 Zirvesi’nde gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 ülkelerine çağrıda bulunarak “Ülkelerimizi kur kaynaklı risklerden korumak için yerel parayla ticarete ağırlık vermemiz şarttır. D-8 Takas Bankasının bu kapsamda çalışmalarını hızlandırmasını, henüz bu mekanizmaya dâhil olmamış üyelerin de gerekli adımları atmasını faydalı görüyorum. D-8 çatısı altında tüm bu yapıların daha aktif ve eş güdümlü çalışması için diyalogları sürdüreceğiz” demişti.

RUSYA ÖRNEĞİ

Rusya ve Türkiye arasında ulusal para birimlerinin kullanımını artırmak amacıyla geçtiğimiz yıl anlaşma imzalandı. Rusya Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Aleksandr Abramov "Bu anlaşma, iki ülkenin yerel paraların ve ekonomilerinin dolara bağımlığını azaltacak. Muhtemelen bazı durumlarda ticareti de artıracak. Çünkü ülkeler yerel paralarının daha aktif olmasına odaklanacak" açıklamasını yapmıştı.