Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Türkiye’deki markaların Azerbaycan başta olmak üzere 300 milyon nüfusa sahip Bağımsız Devletler Topluluğu bölgesindeki en büyük e-İhracat ortağı olma yolunda ilerleyen Brendfoni, haziran ayına kadar 70’i aşkın Türk markasını bünyesinde barındırarak 500 milyon liralık ciroya ulaşmayı hedefliyor. Azerbaycanlıların aracı yapılar kullanarak Türkiye’deki e-Ticaret platformlarından yaklaşık 1 milyar TL’lik alışveriş yaptığına dikkat çeken Brendfoni İş Geliştirme Direktörü Nicat Ahmadov, “Bu yıl pazarın 2 milyar liraya ulaşması bekleniyor. Biz bugüne kadar bir milyon Azerbaycan müşterisine dokunduk. 2020’de 140 milyon TL’lik ciromuzu da bu yıl 500 milyon liraya çıkarmak istiyoruz” dedi.