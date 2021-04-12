Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açılışa İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, Adana Bölge Müdürü Cumali Geleri, Mağazalar Direktörü Halil Çağlar, Ofisler Direktörü Yakup Özaydın ile birim müdürleri, mağaza yetkilileri katıldı. Birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı mağaza, dualarla kapılarını açtı. Genel Müdür Orhan Korkusuz "İhlas Pazarlama birçok konuda atakta. 2021’de 150 mağaza hedefiyle yola çıktık. 115’inci mağazayı açtık. Mağazacılıkta, su arıtma ve temizlik robotunda, tüm sektörlerde, abone hizmetlerimizde bayrağı en yüksek yere çekmek için ekip arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Ailemizin o eski sıcak alışveriş usullerinin yaşandığı mağazacılık anlayışını ortaya koymak istiyoruz" dedi.