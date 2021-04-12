Açılışa İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, Adana Bölge Müdürü Cumali Geleri, Mağazalar Direktörü Halil Çağlar, Ofisler Direktörü Yakup Özaydın ile birim müdürleri, mağaza yetkilileri katıldı. Birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı mağaza, dualarla kapılarını açtı. Genel Müdür Orhan Korkusuz "İhlas Pazarlama birçok konuda atakta. 2021’de 150 mağaza hedefiyle yola çıktık. 115’inci mağazayı açtık. Mağazacılıkta, su arıtma ve temizlik robotunda, tüm sektörlerde, abone hizmetlerimizde bayrağı en yüksek yere çekmek için ekip arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Ailemizin o eski sıcak alışveriş usullerinin yaşandığı mağazacılık anlayışını ortaya koymak istiyoruz" dedi.
İhlas Mağazası'ndan 115. şube Adana’ya
12.04.2021 - 03:21 | Son Güncelleme: 12.04.2021 - 03:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İhlas Mağazası, Türkiye’deki 115’inci mağazasını Adana’da açtı. Şehirdeki 4. mağaza, Yüreğir Kozan Caddesi’nde törenle hizmete girdi.
Etiketler : ihlas mağaza,
781905 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/781905.aspx
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