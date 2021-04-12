Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Otomotiv Sanayii Derneğinin (OSD) açıkladığı yılının ilk çeyrek raporuna göre ocak-mart döneminde toplam üretim, bir önceki yılın aynı dönemine göre %1 artarken, otomobil üretimi %10 azaldı, ticari araç grubu ise %26 seviyesinde arttı. Otomotiv pazarı verilerine bakıldığında ise bu yılın ilk çeyreğinde %60,6 oranında bir artış söz konusu. Düzenledikleri online basın toplantısında, konuyla ilgi önemli açıklamalarda bulunan OSD Başkanı Haydar Yenigün, sektör olarak iyi bir noktada olduklarının altını çizerek “Şu anki konumumuz çok değerli ve herkesin de bundan gurur duyması gerektiğini düşünüyorum. Ticari araçlarda özellikle, Avrupa’nın 2’ncisi olmak kolay bir şey değil. Örneğin dernek üyelerimizden biri Avrupa’nın en büyük üreticisi. Tereddütsüz, tek lokasyonda en çok üretim yapan tesisi Türkiye’de. Otomotiv genelinde 4’üncü olmak da kolay bir şey değil Avrupa’da. Dünya devlerinin içinde, yine ticari araçlarda, ilk 10’un içinde olmak gerçekten önemli bir şey. Bundan gurur duymamız lazım” dedi.

Tedarik sisteminde yaşanan sorunları dile getiren Yenigün “Pandemi yüzünden zaten sıkıntılı ve pahalı bir üretim vardı. Bunun üzerine Japonya’da yaşanan deprem ve Teksas’ta yaşanan hava şartları çip üreticilerini çok ciddi etkiledi. Üstüne Süveyş Kanalı tıkandı mesela konteyner bulamıyoruz, çok enteresan. Türkiye ile alakalı değil, dünyada böyle bir sıkıntı söz konusu. Dolaşım sekteye uğradığı için konteynerde sıkıntı var. Ham madde fiyatlarında inanılmaz artışlar var. Bazen, “Araç fiyatları niye arttı?” gibi sorular geliyor. Örneğin 700-750 dolarlık saclarda, 400-450 dolarlık artışlar olmaya başlıyor. Ortalama rakam yüzde 80. Plastik ham maddesinde yüzde 100’lük artışlar var. Çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Tüm bu gelişmelere karşın OSD üyeleri olarak “Stratejik bakış açısı ile uzun vadeli planlama”, “Yatırım çekiciliği ve mevcut yatırımların korunması için öngörülebilen, büyüyen iç pazar”, “İhracatın geliştirilmesi”, “Değişen otomotiv eko-sisteminde rekabetçiliğimizin korunması” ve “Yatırımların devam etmesi” konularının hâlen takip edilmesi gerektiğinin bilincindeyiz.