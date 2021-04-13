Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Joseph Sai “Bir platform şirketi olarak işimiz, temel işletme modelimiz konusunda bir problem olmadığını bilmek rahatlatıcı. Bu ceza, tekelleşme karşıtı kanunla bağlantılı özgül problemleri kavramamız konusunda iyi bir yol gösterici oldu” dedi. Cezanın Alibaba’ya herhangi olumsuz maddi etkisi olmayacağını ifade eden Sai, kararın açıklanmasının şirketle ilgili düzenleyici belirsizlikleri ortadan kaldırarak yatırımlara ve ortaklara güven vereceğini vurguladı. Sai, “Bu meseleyi geride bıraktığımız için memnun olduğumuzu söyleyebilirim” ifadesini kullandı.