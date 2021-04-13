Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Şubat ayı Perakende Satış Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2021 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 8,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4,0, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,8 arttı.

Perakende satış hacmi aylık yüzde 3,4 arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 3,4 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,4, otomotiv yakıtı satışları yüzde 3,8 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları ise aynı seviyede kaldı.

Perakende ciro yıllık yüzde 21,0 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,0 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 26,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 22,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,9 arttı.

Perakende ciro aylık yüzde 4,5 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6,3 arttı.