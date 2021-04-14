Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz “Bu sene kullanılmak üzere 135 milyon dolarlık bir limit tahsisi olmuştu. Söğüt Altın Madeni Sahası’nın işletilmesi, yatırımların yapılması noktasında finansman ihtiyacını Ziraat Bankası öncülüğünde temin etmek için iş birliğine girmiş olacağız” dedi. Poyraz, söz konusu altın madeninde 450 milyon dolarlık yatırım öngördükleri bilgisini vererek “Yıllık 6-7 ton civarında altın üretmeyi planlıyoruz” diye konuştu. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar da projenin cari dengeye ve istihdama olumlu katkı sağlayacağını dile getirerek “Projenin tamamında yer almak üzere planlamamızı yaptık” ifadelerini kullandı.

1,33 milyar $’lık sendikasyon

Ziraat Bankası geçen yıl sağladığı 1 yıl vadeli 1,1 milyar dolar büyüklüğündeki sendikasyon kredisini bu yıl yüzde 125 çevirme oranıyla yeniledi. 1,33 milyar dolar büyüklüğündeki 367 gün vadeli kredi 45 bankanın iştirakiyle sağlandı.