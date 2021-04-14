Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kızılcahamam yangınında iş yerleri zarar gören esnaf ve sanatkarların Halkbank aracılığıyla kullandığı kredilerin 1 yıllık taksit ve faizlerinin öteleneceğini duyurdu. Bakan Pekcan paylaşımında, “Kızılcahamam’da yaşanan yangında iş yeri zarar gören esnaf ve sanatkârımızın kredi ve kefalet kooperatifleri üzerinden Halkbank aracılığıyla kullandığı kredilerin 1 yıllık taksit ve faizleri ötelenecek. Ayrıca söz konusu esnaf ve sanatkârımıza TESKOMB aracılığı ile 50 bin TL tutarında hibe katkısında bulunacağız. Hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.