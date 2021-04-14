Genel Müdürlüğün Twitter'dan yapılan paylaşımında, söz konusu yolcuların PCR testi sonucunu ibraz etme zorunluluklarının 15 Nisan itibarıyla sona erdirileceğinin duyurulduğu anımsatılarak, "Söz konusu uygulamaya 31 Mayıs'a kadar devam edilmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Türkiye'ye hava yoluyla seyahat edeceklerin PCR testi ibraz etme zorunlulukları 31 Mayıs'a uzatıldı
14.04.2021 - 16:08 | Son Güncelleme: 14.04.2021 - 16:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), hava yoluyla Türkiye'ye seyahat edecek yolcuların PCR testi sonucunu ibraz etme zorunluluklarının 31 Mayıs'a uzatıldığını bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : Covid-19,koronavirüs,PCR testi,
782654 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/782654.aspx
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