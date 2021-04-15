Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi servisi

Android ve IOS üzerinden ücretsiz olarak hizmete sunulan uygulama vatandaşlar kendilerine profil oluşturarak belediyeni hizmet ve haberlerine tek bir noktadan ulaşacak. Ayrıca sosyal medya platformlarında olduğu gibi vatandaşlar kendi ilgi alanlarındaki kişi ve grupları takip edebilecek. Vatandaş düzenlenen anketler yoluyla yerel yönetimlerde alınan kararlara görüş bildirebilecek. Öte yandan duyarlı vatandaşların şehre ilişkin katkılarından dolayı “Vatandaş Ödül Puanı” uygulaması devreye alınacak. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, uygulama üzerinden iki milyon vatandaşla direkt köprü kuracaklarını belirterek “Gaziantepliler artık kendi şehirlerinin iletişim platformunu kullanabilecekler. Belediyenin ve şehrin çalışmalarından, günlük akışından anında haberdar olabilecekleri gibi istediği kişi ve grupları da takip edebilecekler, birbirleriyle etkileşime geçebilecekler” diye konuştu. KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca da uygulama ile ilk etapta 250 bin kişiye ulaşmayı hedeflediklerini dile getirerek “Bu proje yerel yönetimlerin dijitalleşmesinde başarılı bir örneği temsil edecek. Toplum ve kamu yönetimi etkileşiminde teknolojinin rolünü somut olarak ortaya koyacak” diye konuştu.