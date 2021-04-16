Serbest piyasada 8,0450 liradan alınan dolar, 8,0470 liradan satılıyor. 9,6400 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,6420 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,0800 lira, avronun satış fiyatı ise 9,6900 lira olmuştu.
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Serbest piyasada 8,0450 liradan alınan dolar, 8,0470 liradan satılıyor. 9,6400 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,6420 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,0800 lira, avronun satış fiyatı ise 9,6900 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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