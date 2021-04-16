Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret AŞ, İzmir, Ankara, Antalya, Aydın, Şırnak, Erzincan, Kırıkkale, Malatya ve Mardin'de 26 adet arsanın Açık Artırma Usulü ile satışını yapacak.

Detaylı bilgi almak için tıklayınız