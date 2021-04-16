Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret AŞ, İzmir, Ankara, Antalya, Aydın, Şırnak, Erzincan, Kırıkkale, Malatya ve Mardin'de 26 adet arsanın Açık Artırma Usulü ile satışını yapacak.
9 ilde 26 adet arsa satışı yapacak
16.04.2021 - 15:31 | Son Güncelleme: 16.04.2021 - 15:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TOKİ ve Emlak Yönetim 9 ilde 26 arsa satışı yapacak.
Etiketler : TOKİ,
783146 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/783146.aspx
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