Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vatandaşlara "Saat 19.00'da evlerimizde olalım" çağrısında bulunan Vali Yerlikaya; sokağa çıkma kısıtlamalarına uyulması, trafik yoğunluğunun azalması, toplu taşıma araçlarındaki kalabalığın önüne geçilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarında da mesai saatlerinin 10.00-16.00 olarak düzenlendiğini hatırlattı. Yerlikaya, özel sektör temsilcilerinin de çalışanlarının saat 19.00'da evlerinde olabilmesi için fedakârca bir tutum sergilediğini ve iş yerlerinin kapanış saatlerini geriye çektiğini bildirdi. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç de, İstanbul'da tüm mağaza ve dükkânların 17.30'da kapanacağını bildirerek "Bu sayede mesai çıkışından sonra sokağa çıkış yasağı öncesi alışveriş için makul bir süre sağlanmıştır. Pandemiyi beraber yeneceğiz" şeklinde konuştu.