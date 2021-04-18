Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu anlamda gayrimenkul projeleri de öne çıkıyor. İsra Holding, öz sermaye ve güçlü ortaklık yapısına sahip girişimcilerle birlikte İstanbul’un uydu kenti Başakşehir’de “V Mall İstanbul” Alışveriş Merkezini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, İstanbul Havalimanı ve yapımı planlanan Kanal İstanbul’un kesişim noktasında yer alacak ‘V Mall İstanbul’, 1 milyar 200 milyon TL yatırım değerine sahip olacak. Brüt 119 bin 600 metrekare inşaat alanına sahip projeye ilk kazma vuruldu. İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı, “AVM’ler ülke ekonomimize büyük katkı sağlıyor. Arsamızın yer aldığı Kayaşehir’deki meydanda da AVM talebi var. Krediye ihtiyaç duymadan öz sermayeye sahip güçlü ortaklık yapımızla hafriyat çalışmalarına başladık. Seçkin markalar, zincir mağazalar, kafe ve restoranlar ile sanat ve eğlence ünitelerinin yer alacağı mekanlarla, İstanbulluların hayatına değer katmayı hedefliyoruz” dedi. Projenin 2023 sonunda tamamlanması planlanıyor.