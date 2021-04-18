İstanbul Kapalıçarşı’da 461 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 461,20 liradan, 3 bin 38 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 59 liradan, 420,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 424,50 liradan, 2 bin 969 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 989 liradan, bin 484 liradan alınan Yarım Ziynet bin 494 liradan ve 742 liradan alınan Çeyrek Ziynet 747 liradan satıldı.
Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! (18 Nisan 2021 güncel altın fiyatları)
18.04.2021 - 09:28 | Son Güncelleme: 18.04.2021 - 09:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 461,20 lira oldu.
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783553 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/783553.aspx
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