Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NTV'de 128 milyar dolar tartışmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Elvan'ın cevapladığı 7 soru şöyle:

Bu işin protokolü yasal mı?

Merkez Bankası finansal istikrarı sağlamak açısından iki türlü enstrümanı kullanır. Bunlardan biri zorunlu karşılıklar. Diğeri ise döviz alım ve satım işlemi. Merkez Bankası 2016 yılından bu yana enflasyon hedeflemesi rejimini kullanıyor. Ve bu rejimde de kısa vadeli temel faiz oranı temel politika olarak belirlenmiş durumda. Diğer taraftan dalgalı döviz kuru rejimini uyguluyoruz.

2017'deki Hazine Müsteşarlığı ile Merkez Bankası protokol imzalanmıştır. Hazine hesapları üzerinden döviz alım ve satım işlemi, Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilmiştir. Burada Merkez Bankası'nın muhabir bir banka -ki bu kamu bankasıdır- aracıyla bu alım ve satım elektronik işlem platformlarında gerçekleştirdiğini görüyoruz.

Pekiyi platformda kimler yer alıyor?

Bu platformda şahıslar yok. Piyasa yapıcı bankalar dışında herhangi bir döviz alım satımı gerçekleştiren bir şey yok.

Döviz alım ve satım işleminde taraflar birbirlerini biliyorlar mı, görüyorlar mı?

Hayır kesinlikle taraflar birbirini bilmiyor. Bu işlem gerçekleştirildikten sonra hangi bankanın ne aldığını görüyoruz.

Bunun örnekleri dünyada örnekleri var mı?

Evet var. Muhabir banka aracılığıyla Uzak Doğuda olmak üzere değişik ülkelerde var. Kasım ayından bu yana da böyle bir döviz alım satım işlemi gerçekleştirme olmadı. Merkez Bankası kayıtlarında yer alıyor.

Yolsuzluk söylentileri için ne diyorsunuz?

Muhbir banka vasıtasıyla alım yönteminı tartışabilirsiniz. Ama hiç kimseyi yolsuzlukla suçlayamazsınız. Yolsuzluk yapılması söz konusu değildir. Cumhurbaşkanımız tarafından talimatlar verildiği gibi ithamlar yer alıyor. Yolsuzluk, usulsuzlük yapıldığı şeklindeki yaklaşımlar doğru değil. O müdahaleler yapılmasaydı ne tür bir durumla karşılaşırdık konuşmak lazım. Yasal olmayan bir durum söz konusu değil. Merkez Bankası'na gelen gelen TL, swap üzerinden bankalara kullandırılmıştır. İthamları kesinlikle reddediyorum. Bilançoda her şeyi görebiliyorsunuz. İşlemler tamamıyla açık ve şeffaf.

Döviz işlemleri açıklanacak mı?

Merkez Bankası'nın günlük hareketlerinin görüldüğünü, döviz alım ihalelerinin açıklandığını görüyoruz. Geçmişe dönük swap kayıtlarının açıklandığını görüyoruz. Burada bir bilgi kirliliği söz konusu. Mesele siyasi malzeme olarak kullanılıyor. Bu verilerin yayınlanmasında fayda görüyorum. Tabii ki bu konuda takdir Merkez Bankası'nın.

Neden şimdiye kadar açıklama yapmadınız?

Para politikası hassas bir konu. Kullandığınız her cümle yatırımcılar tarafından doğrudan karşılık bulabiliyor. Ülke riskine yönelik algılara yol açabiliyor. Göreve geldiğimden bu yana büyük bir hassasiyet gösterdim. Hiç bir şekilde Merkez Bankası'nın bağımsızlığına müdahale edici bir kavram kullanmadım.