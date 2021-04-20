Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NEŞRA DURMAZ

Turizm sektörü, pandemiden en çok etkilenen alanların başında gelse de; Türkiye, attığı adımlarla dünyada tatil için en çok tercih edilen ülkeler arasında yerini koruyor. Salgının küresel boyutta olduğu düşünüldüğünde, turizm sektöründeki bu yavaşlamanın moral bozucu olmadığı belirtiliyor. Sektörde, pandemi nedeniyle durdurulan seyahatlerin iptal olmayacağı sadece erteleneceği öngörülüyor. Haziran ayında, hem yaygın aşılama hem de salgının seyrini yavaşlatmaya yönelik alınan diğer tedbirlerin katkısıyla turizm sektörünün hareketlenmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Güvenli Turizm Sertifikası ile hizmet veren Türkiye, diğer turizm ülkelerine göre daha iyi bir performans sergilemişti. Pandemiye rağmen 2020 yılında 15,9 milyon ziyaretçi gelmişti. Avrupa ülkeleri ve Rusya gibi ana pazar konumunda bulunan ülkelerde de aşılamanın hızlanmasıyla turizmin önündeki engelin kalkması bekleniyor. Turizm personelinin aşılanmasının da yaz başlamadan tamamlanması planlanıyor. Türkiye, Kovid-19 ile etkin mücadelesiyle dünyanın en güvenli turizm noktası olmayı hedefliyor. Güvenli Turizm Sertifikasını alan tesislerin sayısı da 8 bini geçti. Bu yaz sezonunda, 20 milyon yabancı ziyaretçinin ülkeye gelmesi bekleniyor.

DÜNYADA ALTINCIYIZ

Türkiye, pandemi öncesi dönemde 51 milyonu aşkın misafir ağırlayarak, dünyada en çok turist çeken ülkeler arasında 6’ncı sıraya yükselmişti. 17 yılda ülkeye gelen turist sayısı neredeyse 4 katına çıktı. Bunda, Türkiye’nin son yıllarda turizm alanında uyguladığı politikalar ve yatırımlar etkili oldu. Yüzme suyunun kalitesi ve çevre yönetimi ile plajlar, uluslararası kriterlere kavuştu. Mavi bayraklı plaj sayısı 127’den 486’ya çıkarıldı. 4-5 yıldızlı otellerin sayısı artırıldı. Turizm tesislerindeki toplam yatak sayısı 1,5 milyonu geçti. Böylece, turizm gelirleri de artış gösterdi. 2002’de 12 milyar dolar olan turizm geliri, 2019 yılında 34,5 milyar dolar ulaştı.

SALGINDA BÜYÜK BAŞARI

Türkiye, pandemide devreye aldığı güvenli turizm uygulaması ile 2020’de 16 milyon, bu yılın ocak-şubat döneminde de 1 milyon yabancı turisti ağırladı. En çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya birinci, İran ikinci, Bulgaristan üçüncü sırada

yer aldı.