Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şekib Avdagiç, perakende sektörünün genç istihdamı için önemine işaret ederek şunları söyledi: Bu sektörde çalışanların neredeyse yüzde 90’ı 30 yaşın altında. Şu anda mağazalar, alışveriş merkezlerine kira ile birlikte ayrıca cirodan pay ödüyor. Markalar bunun yerine, cirodan verilen payı artırma görüşünde birleşiyor. Benzer sorun cadde mağazalarında da yaşanıyor. Burada hem yatırımcıların hem mağaza sahiplerinin hem de yıllarca o işletmeye hizmet veren çalışanın korunması gerekiyor. Zor günleri birlikte aşmamızı sağlayacak bu mutabakat hepimizi ayakta tutacak.