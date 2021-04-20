Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen ay kredisiz satışlarda 89 bin 426 adetle tüm zamanların en yüksek mart rakamı görüldü. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, “Kredisiz satışlar, martta toplamdan yüzde 80 pay aldı. Yani geçen ay el değiştiren her 10 konuttan 8’i kredisiz satıldı. Burada vatandaşlar yastık altı birikimlerini (altın ve döviz) kullandı. Tabii ki senetli satışlar var ancak çok büyük kısmı peşin satış olarak gerçekleşti” dedi. Fuzulev Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal da “Burada tasarrufa dayalı faizsiz konut satış sisteminin de büyük katkısı oldu. Sistemin yasalaşması sayesinde insanlar artık daha güvenle buraya yaklaşıyor ve bu sistemle ev sahibi olanların sayısı her geçen ay artıyor” diye konuştu. Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün ise “Markalı konutlarda son dönemde senetli satışlarda çok ciddi artış yaşandı, kredisiz işlemlerde bunun da payı var” ifadelerini kullandı.