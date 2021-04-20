Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin turistik bölgelerindeki imara aykırı, doğal güzellikleri bozan yapıların tespiti ve yıkım çalışmaları aralıksız sürüyor. Muğla’nın Menteşe ilçesi kırsal Sarnıç Mahallesi’nde imar barışının sona erdiği 31 Aralık 2019 tarihinden sonra yapılan ve mahkeme kararı ile yıkım kararı verilen 32 eklenti ve kaçak yapı dün yıkıldı. Kısa bir arbedenin de yaşandığı yıkım öncesi, bina sahiplerinin koyun girişinde kurdukları barikat Jandarma ekipleri tarafından açılırken, Menteşe Belediyesine ait iş makineleri yıkım yapılacak alanlara girdi. Mahkeme kararı sonrası kesin yıkımı yapılacak eklenti ve kaçak bölümler arasında bungalov evler de bulunuyor. Bir süredir yıkımların devam ettiği Bodrum’da ise yaklaşık 2 bin kaçak bina var. Yerli ve yabancı turistlerin günübirlik tatil için uğradıkları gözde tatil mekânları Akbük Koyu ile Muğla ve çevresinde geçen yıl da yüzlerce imara aykırı yapı için yıkım yapılmıştı.