Bakan Dönmez: "Sakarya Gaz Sahası’nda, saha geliştirme ve üretim çalışmalarımız devam ediyor. Fatih’in kazdığı Tuna-1, Türkali-1 ve Türkali-2 kuyularının, kuyu testlerini Kanuni Sondaj Gemimiz yapacak. Kuyu testlerine önce Türkali-2 kuyusundan başlayacağız. İnşallah Mayıs ayı içerisinde bu testlere başlamayı planlıyoruz."
Bakan Dönmez açıkladı: Mayıs ayı içerisinde başlamayı planlıyoruz
20.04.2021 - 11:43 | Son Güncelleme: 20.04.2021 - 11:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Dönmez: "Sakarya Gaz Sahası’nda, saha geliştirme ve üretim çalışmalarımız devam ediyor. Fatih’in kazdığı Tuna-1, Türkali-1 ve Türkali-2 kuyularının, kuyu testlerini Kanuni Sondaj Gemimiz yapacak. Kuyu testlerine önce Türkali-2 kuyusundan başlayacağız. İnşallah Mayıs ayı içerisinde bu testlere başlamayı planlıyoruz."
Etiketler : Fatih Dönmez,
784160 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/784160.aspx
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