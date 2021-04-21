Dolar, 21 Nisan 2021 sabahında 8,10 bandında yer alıyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 8,1053 lira, satış fiyatı 8,1276 liradan işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 9,7620 lira alış fiyatı, 9,7651 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
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Dolar, 21 Nisan 2021 sabahında 8,10 bandında yer alıyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 8,1053 lira, satış fiyatı 8,1276 liradan işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 9,7620 lira alış fiyatı, 9,7651 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Etiketler : dolar,euro,döviz,