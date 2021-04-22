Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Küçük esnafın nabzını tutan ‘Türkiye Geleneksel Kanalın Nabzı: REM Esnaf Barometresi’nin Mart 2021 dönemi araştırma sonuçlarına göre bakkallarda kredi kartı ile yapılan ödemelerin aylık ciro içindeki payı son üç ayda yüzde 29’dan yüzde 32’ye yükseldi. Buna karşın veresiyenin payı yüzde 9’dan yüzde 7’ye geriledi. Araştırmaya göre iş yerlerini akşam saatlerinde erkenden kapatmak mecburiyetinde kalan esnaf sınırlamaları, iş yapmalarının önünde ciddi engel olarak görüyor. Salgın ve belirsizlikler ise esnafın en büyük korkusu. Geleneksel kanal esnafının yüzde 68’i salgından endişe ettiğini ifade ederken, bu grubun içindeki “Kesinlikle endişe ediyorum” diyenlerin oranı yüzde 38 ile bir önceki dönemine göre artış gösterdi. Esnafın yüzde 65’i borçlu olduğunu, yüzde 30’u da hem bireysel hem ticari kredi borcu olduğunu söyledi.

Ekonomi destek paketleri ile ilgili olarak da esnafın yüzde 32 gibi ciddi çoğunluğu sağlanan desteklerden yararlanamadığını belirtirken yararlanan yüzde 25’lik kesim bu destekleri yetersiz görüyor. Esnafın asıl beklentisi ise karşılıksız hibe desteği, vergi affı gibi daha etkin maddi desteğin sağlanması. Ramazan ayı ve baharın gelmesinin esnafı bir nebze de olsa umutlandırdığını belirten REM People’ın CEO’su Bülent Peker, “Pandemi, veresiye defterinin yerini kredi kartının almasına sebep oldu ve alışkanlıklar değişti. 2020 yemek kartlarının alışverişte kullanıldığı ve geri dönülemeyecek trendlerin başladığı bir yıl oldu. Bu yılın ise aşıyla beraber temkinli bir açılma yılı olmasını bekliyoruz” dedi.