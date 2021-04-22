Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Balıkesir Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Sındırgı ilçesinde bulunan ve ilanda mevkii / yüzölçümü / cinsi ve imar durumu belirtilen taşınmazların satış ihalesi yapılacak. Taşınmazların satış ihalesi, 2886 Sayılı Kanunun 45'inci maddesi gereğince açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek.

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