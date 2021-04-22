Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, farklı yaş gruplarındaki yolcularına sunduğu yolculuk deneyimi ile ön plana çıkan İstanbul Havalimanı, tüm misafirlerine olduğu gibi çocuklara ve ailelerine yeni hizmetler sunmak için tüm çalışmalarını tamamladı.

Çocuklu ailelerin seyahat deneyimlerini kolaylaştırmak ve eğlenceli hale dönüştürmeyi amaçlayan İGA, İstanbul Havalimanı’nda bu ailelerin daha rahat ve keyifli şekilde seyahat etmesine yönelik çeşitli çözümler üretti. Bu çözümler "Çocuk ve Aile Dostu Havalimanı" konsepti altında bir araya getirildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı pandemi koşullarında bu yıl dijital bir festival niteliğinde kutlanırken, bu vesileyle “Çocuk ve Aile Dostu Havalimanı” konsepti de "Şimdi Çocukların Zamanı" lansmanıyla tüm kamuoyuna tanıtılıyor.

Çocuk ve Aile Dostu Havalimanı konsepti, çocukların birçok şeye olan ilgileri ve keşfederken sorular sormalarından ilham alıyor. İGA, çocuklara bu keyfi en güzel şekilde yaşatmak, keşfetmelerini sağlamak ve bunu en sevdikleri aktiviteyle yani oyun ışığında ortaya çıkartıyor.

Bu iç görüyle hareket eden İGA, çocukların doyasıya eğlenmesi, yeşili keşfetmesi ve doğa ile aralarında bir bağ oluşması adına doğa konseptli oyun parkını, denizi keşfetmeleri, denizle tanıştıkları, ilk kez balık gördükleri zamanı hatırlamaları için birbirinden farklı canlıların anlatıldığı deniz konseptli oyun parkını hayata geçirdi.

Suyun güzelliklerini keşfetmeleri için sadece kar ve buzdan oluşan buzul konseptli oyun parkını, uçmayı, gökyüzünü keşfetmeleri “İleride ne olmak istiyorsun?” diye sorulduğunda heyecanla “Pilot!” demeleri adına gökyüzü konseptli oyun parkını, gezegenlerde keyifli bir yolculuğa çıkması, gezegenleri keşfetmesi ve uzay bilimini yakından tanımaları adına uzay konseptli oyun parkını kurdu.

Çocukların havalimanı içinde keyifli vakit geçirebilmeleri için tasarlanan 5 farklı oyun konseptinin ön plana çıktığı oyun parklarının büyüklüğü ise 700 metrekarelik alanı kaplıyor.

"Çocuk ve Aile Dostu Havalimanı" konsepti kapsamında, çocuklu aileler İstanbul Havalimanı’na geldiklerinde, kendileri için tasarlanan alanlarda CİGA karakteri ile karşılaşıyorlar.

Çocuklu aileler havalimanı otoparkında kendilerine özel olarak tahsis edilen alanlara araçlarını park edebiliyorlar. Havalimanı terminal girişinde çocuklar ve aileleri uzay mekiği şeklinde kendileri için özel olarak tasarlanan özel kapılardan geçiş yapabiliyorlar. Çocuklar ve aileleri uçak şeklinde tasarlanan trenle uçaklarının kapısına kadar uğurlanıyorlar.

23 Nisan’da çocuk yolculara bayram coşkusu yaşatılacak

İstanbul Havalimanı’nda, 0-2 yaş grubundaki çocukların ücretsiz buggy kullanımı, 0-6 yaş grubuna özel karşılama uğurlama asistanlığı özet hizmetler kapsamında yer alıyor.

Seyahat deneyimini üst seviyeye çıkaran “İGA Pass’’ üyelik programında da çocuklu aileler için hizmetler bulunuyor. İGA Lounge’da ebeveynler uçuşu beklerken çocuklar da oyun oynayabiliyor ve çizgi film izleyebiliyor.

Yeme-içme alanında bulunan ekranlardan aileler oyun odasındaki çocuklarını takip edebiliyor. Çocuk tuvaleti, bebek bakım odası ve emzirme odası gibi her detayın düşünüldüğü İGA Lounge’da çocuklu ailelerin rahatlığı ön plana çıkıyor.

Şimdi Çocukların Zamanı etkinlikleri kapsamında İGA tarafından 23 Nisan için özel olarak hazırlanan filmin de gösterimi gerçekleştirildi.

İGA CEO’su Kadri Samsunlu, filmin ana karakteri Minik Derin’e sohbetlerinde çocukları İstanbul Havalimanı'nda nelerin beklediğini açıkladı.

23 Nisan özel filminin yanı sıra Beşiktaş Çocuk Korosu’nun mini konseri, Kuzey Köker’in 23 Nisan’a özel şarkıları, 7’den 77’ye herkesin sevgilisi Barış Manço’dan oğlu Doğukan Manço’ya miras kalan Doğukan Manço ile Adam Olacak Çocuk Programı lansmanda yer alan etkinlikler olarak öne çıkıyor.

23 Nisan’da terminal içinde de etkinlikler gün boyu devam ederken bando gösterisi, bayrak dağıtımı ile çocuk yolculara bayram coşkusu yaşatılacak.