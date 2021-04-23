Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuklu ailelerin seyahat deneyimlerini kolaylaştırmak ve eğlenceli hâle dönüştürmeyi amaçlayan İGA, İstanbul Havalimanı’nda bu ailelerin daha rahat ve keyifli şekilde seyahat etmesine yönelik çeşitli çözümler üretti. Bu çözümler ‘Çocuk ve Aile Dostu Havalimanı’ konsepti altında bir araya getirildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı pandemi şartlarında bu yıl dijital bir festival niteliğinde kutlanırken, bu vesileyle ‘Çocuk ve Aile Dostu Havalimanı’ konsepti de ‘Şimdi Çocukların Zamanı’ lansmanı ile tüm kamuoyuna tanıtılıyor. İGA, doğa, deniz, buzul, gökyüzü ve uzay konseptli oyun parklarını hayatını geçirdi. İstanbul Havalimanı’nda, 0-2 yaş grubundaki çocukların ücretsiz buggy kullanımı, 0-6 yaş grubuna özel karşılama & uğurlama asistanlığı özet hizmetler kapsamında yer alıyor. Şimdi Çocukların Zamanı etkinlikleri kapsamında İGA tarafından 23 Nisan için özel olarak hazırlanan filmin de gösterimi gerçekleştirildi. İGA CEO’su Kadri Samsunlu, filmin ana karakteri Minik Derin’e sohbetlerinde çocukları İstanbul Havalimanı’nda nelerin beklediğini açıkladı.