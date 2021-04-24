Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaan Zenginli

Kripto para borsasının en büyük şirketlerinden Thodex’in batması sonrası bir deprem de Vebitcoin şirketinde yaşandı. Şirket sosyal medya hesaplarından, faaliyetlerini durdurma kararı aldığını duyurdu. Vatandaşlardan gelen talebe karşılık veremeyen Vebitcoin şirketinin yaptığı açıklamada “Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız" denildi. MASAK, firmanın tüm hesaplarına bloke koydu. Yöneticileri hakkında inceleme başlattı.

Vebitcoin Teknoloji A.Ş., 50 bin lira sermaye ile Muğla’da kuruldu. Şirket geçen yıl sermaye artırımına giderek, mali büyüklüğünü 1 milyon TL’ye çıkardığını duyurdu. Son günlerde birçok yatırımcı sosyal medya platformlarında Vebitcoin borsasından para çekme işlemlerinde problem yaşadıklarını ve şirkete ulaşamadıklarını belirtiyordu.

SAHİBİ İDDAA BAYİİYMİŞ

Türkiye'deki kripto para borsalarında işlem hacminde 6. sırada yer alan Vebitcoin’in son 24 saate işlem hacmi ise 510 milyon TL olmuştu. Geçen yıl sermayesini artıran şirket hakkında son günlerde yatırımcılarından yoğun şikâyetler geliyordu. Ticaret sicile göre şirketin kurucusu ve CEO'su İlker Baş. Muğla'da İddaa bayii işleten Baş, aynı zamanda Muğla Ticaret Odası Meclisi üyesi.

YÜZDE 80’İ BATACAK

Piyasa uzmanları Türkiye’deki aracı kurumlara satış emri veren binlerce insan olduğunu ancak aracı kurumların bu talebe şimdilik tam anlamıyla cevap veremediklerini belirtiyor. Uzmanlar Türkiye kripto para piyasasının son 1 haftada 2 milyar dolar eridiğine işaret etti. Türkiye’de 3 milyon kripto para cüzdanı bulunan kişi var. Bu kişiler aylık 1.3 milyar dolar civarında alım satım işlemi gerçekleştiriyor. Dünyadaki toplam kripto paraların büyüklüğü 2 trilyon doların üzerinde. Türkiye’de bu rakamın büyüklüğü ise 14 milyar dolara civarında. Piyasa uzmanları sektörde yer alan şirketlerin yüzde 80’inde kriz yaşandığını belirtirken ‘Bitay Türkiye’ şirketinin de iflas bayrağını çekmek üzere olduğu konuşuluyor.

