Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnternetten kartlı ödeme tutarı mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100 artarak 33 milyar TL’ye ulaştı. İnternetten kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı ise geçen yıl mart ayında yüzde 19 iken bu yıl yüzde 25’e ulaştı; yani her 4 TL kartlı ödemenin 1 TL’si internetten gerçekleşti. Mart ayında toplam 26 milyon farklı kart ile internetten ödeme gerçekleşirken bu sayının geçen yıla göre yüzde 38 arttığı görüldü. BKM verilerine göre sayıları yüzde 12 artışla 267,3 milyon adede ulaşan kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile martta yapılan toplam ödeme tutarı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artarak 127 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre en fazla büyüme yüzde 236 artış ve 6,8 milyar TL’lik ödemeyle kamu/vergi ödemelerinde gerçekleşti. Bu artışta vergi borcu yapılandırmaları etkili oldu. Bu sektörü yüzde 92 artış ve 9 milyar TL’lik ödeme ile giyim ve aksesuar, yüzde 89 artış ve 9,5 milyar TL’lik ödeme ile elektronik eşya sektörleri takip etti.