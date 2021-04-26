Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pandemi döneminde en büyük zorluklar; petrol, gıda ve emtia fiyatlarında artış, teslimat sürelerinde gecikme ve aksayan tedarik zinciri şeklinde öne çıktı. Türkiye'de ekonominin aktörleri de bu anlamda çıkış yollarına odaklanmış durumda. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran "Pandemi şartlarında ihracat gelirimiz artıyor ama beraberinde ithalat beklediğimiz kadar düşmüyor, turizm geliri de elde edemiyoruz. Zor bir 2021 yaşıyoruz. Ancak zorluklar ve fiilî imkânsızlıklar, geciken teslimatlar, kıtlığı çekilen mallar daha üretken olmaya, bir daha düşünmeye, ezber bozmaya yarar. Yeni çözümlere teşvik eder. Üreticinin sorunlara bu gözle bakması durumunda birçok yeni iş alanı, yeni ürünler ve yeni çözümler görebiliriz. Bu, ciddi bir dönüşüm başlatır ve ekonominin itici gücü olabilir" diye konuştu. Hakan Aran, Türkiye'nin temel sorunlarının yüksek enflasyon, potansiyelinin altında büyüme, düşük istihdam ve cari açığın finansmanı olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

GÜVENİ TESİS EDELİM

Öngörülebilirliğe ihtiyacımız var, süratle bunu sağlamamız lazım. Aldığınız aksiyonların sonuçlarını hemen göremezsiniz. Çok hızlı sonuç beklemek, o sonuç gelmezse yanlış yaptığımızı düşünmek, ayrı bir yanlışa götürebilir. O nedenle sabırlı olmak çok önemli. Kararlı duruş bugünün sonuçlarını hemen değiştirmez ama beklentiyi bugün değiştirir ve sonuç almaya başlarız. O nedenle beklentilerin pozitife dönmesi çok önemli. Kırılganlık unsurlarına odaklanmalı ve ihtiyaç duyulan politikalarda belirsizliklere mahal vermeyerek güven ortamını tesis etmeliyiz. Biz böyle krizleri çok gördük. Kısa dönemli olumsuzluklardan sıyrılsak, ileriye baksak reel sektörde müthiş bir dinamizm var. 2018'den bu yana kur atağı, deprem, sel derken, tam düzeleceğiz diye düşündüğümüz sırada pandemi ile karşılaştık. Ertelenmiş, harcamaya dönmek için bekleyen talep var. Bu dönemde yay gibi gerilmiş, ok gibi fırlamaya hazır sektörler var. Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Türkiye, önemli bir önemli bir lokasyonda. Ülkenin dinamik nüfusu, gelişmiş altyapısı, finansal altyapısı ve stratejik önemdeki coğrafi konumu, bizi pozitif yönde ayrıştıracak.

KRİPTOLAR BU HÂLİYLE KUMARDAN FARKSIZ!

Blokzincir teknolojisi ve dijital paraların, geleceğin teknolojileri olduğunu aktaran Hakan Aran, şunları kaydetti: Dijital para ve kripto para birbirine karışmamalı. Merkez bankalarının çıkardığı dijital paralar, itibari paraların dijital versiyonudur. Oysa kripto paralar konusu; henüz ülkemiz dâhil dünyanın pek çok ülkesinde düzenlemesi yapılmamış ya da kısmi yasaklama yönünde yapılmış; siber hırsızlık, fiyat oynaklığı, dolandırıcılık ve düzenleme açısından çok büyük riskler barındıran, aracılık yapan şirketleri seçerken dikkatli ve temkinli olunması gereken, henüz piyasa yapıcılığı olmayan bir alandır. Bu alandaki servet çok az sayıda adreste toplanmış durumdadır. Aracılık eden kuruluşların ise bir kısmı şeffaf, sahipliği, finansal gücü ve son durumu bilinen kuruluşlar değildir. Bugün yaşanan fiyat düşüşleri, faaliyetine bir gecede son veren kripto para borsası ve vatandaşın parasını alarak buharlaşan kripto para şirketi; yasal güvenceden yoksun, kumardan farksız bir alandır. Yasal düzenleme yapılana ve piyasa yapıcılığı kavramı gelene kadar vatandaşımızın tüm hayatı boyunca uğraşarak, zorluklarla oluşturduğu birikimin bir gecede kaybedilmesi riski var.