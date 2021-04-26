Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitede ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığıyla sürekli işçi alımı yapılacak.
Dokuz Eylül Üniversitesi 12 güvenlik görevlisi alacak
26.04.2021 - 13:21 | Son Güncelleme: 26.04.2021 - 13:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, 12 güvenlik görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : dokuz eylül üniversitesi,
785736 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/785736.aspx
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