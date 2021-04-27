Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, pandeminin perakendecileri ve mülk sahiplerini daha önce tecrübe etmedikleri bir durumla karşı karşıya bıraktığına dikkat çekti. İlk defa karşılaşılan problemin çözümü için tarafların genel olarak iyi niyet çerçevesinde çözümler üreterek bugüne gelebildiklerini anlatan Öncel, “Buna rağmen tarafların referans alabilecekleri belli standartlar bulunmadığı için haksızlıklar oluştu. İhtilaflar başladı. Anlık çözüm üretmekten hem yorulduk hem de gücümüz kalmadı. Bütün üye markalarımızda büyük sevinç oluşturan ve mülk sahiplerinin de alamadıkları bedelleri vergilerinden mahsup edebilmelerine imkân sağlayacağına inandığımız düzenlemenin en kısa zamanda yürürlüğe girmesini bekliyoruz" dedi.