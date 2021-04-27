Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu konudaki taleplerini dile getiren Avdagiç "Birincisi, kredi ödemelerinin 6 ay süreyle ertelenmesi. İkincisi ise en az 6 ay ödemesiz, KGF destekli yeni kredi imkânlarının sunulması. Bu iki ayak reel sektörü rahatlatıp taze güç verecektir. Bu tedbirler, içinden geçtiğimiz dönemi en az hasarla atlatmamızın en önemli ayakları olacak. Dünyada artan emtia fiyatları ve maliyet kalemleri karşısında oluşan yüksek seviyedeki işletme sermayesi ihtiyacını, yüzde 20’leri aşan ticari kredi faizleriyle karşılamak güç" diye konuştu.