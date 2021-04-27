Bu konudaki taleplerini dile getiren Avdagiç "Birincisi, kredi ödemelerinin 6 ay süreyle ertelenmesi. İkincisi ise en az 6 ay ödemesiz, KGF destekli yeni kredi imkânlarının sunulması. Bu iki ayak reel sektörü rahatlatıp taze güç verecektir. Bu tedbirler, içinden geçtiğimiz dönemi en az hasarla atlatmamızın en önemli ayakları olacak. Dünyada artan emtia fiyatları ve maliyet kalemleri karşısında oluşan yüksek seviyedeki işletme sermayesi ihtiyacını, yüzde 20’leri aşan ticari kredi faizleriyle karşılamak güç" diye konuştu.
'Borçlara erteleme ve 6 ay ödemesiz kredi istiyoruz'
27.04.2021 - 02:57 | Son Güncelleme: 27.04.2021 - 02:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Kısa Çalışma Ödeneği’nin uzatılmasının hem moral olduğunu hem de reel sektörün üç aylık planlaması için olumlu etki yaptığını belirterek, "Şimdi salgından en çok etkilenen diğer sektörler üzerinden şekillenecek ve kısa çalışmayı tamamlayacak şekilde, bir banka kredi sürecine ihtiyaç duyuluyor" dedi.
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785869 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/785869.aspx
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