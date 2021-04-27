Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Boğaziçi Üniversitesi arasında ülke düzeyinde Akıllı Ulaşım Sistemleri alanında çalışmalar yapılmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı. Boğaziçi Üniversitesinde düzenlenen törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlık olarak 19 yıldır çok önemli ulaşım ve haberleşme yatırımları gerçekleştirdiklerini belirterek “Kara, hava, deniz, ve demir yollarında; uzayda da uydularımızla çok büyük başarılara imza attık. Bu adımlar sayesinde şehirlerimizi birbiriyle bağlarken ülkemizi her noktasından dünya ile yakınlaştırdık. Lojistik bir süper güç olma yoluna girdik. Büyüyen ve gelişen dünyanın, hareketlenen ticari koridorları üzerinde hâkimiyet kurduk” dedi.

BU YIL 1,5 TRİLYONU AŞACAK

Ulaşım ve haberleşmede kazanılan bu iddianın çok önemli ekonomik sonuçları olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, bugüne dek toplam 1 trilyon 86 milyar TL olarak gerçekleşen yatırımların 2003-2020 yılları arasında gayrisafi yurt içi hasılaya toplam 395 milyar dolar, üretime 838 milyar dolarlık etkisi olduğunu dile getirdi. Ayrıca yıllık ortalama 1 milyon 20 bin kişilik dolaylı ve doğrudan istihdam gerçekleşmesine de katkı yapıldığının altını çizen Karaismailoğlu, “2021 yılı bütçesi içinde yüzde 31’lik bir orana sahip olan ulaştırma ve altyapı yatırımlarımız, yaptığımız ve devam eden projelerimizle birlikte toplam 1 trilyon 555 milyar TL’ye ulaşacak” bilgisini verdi.