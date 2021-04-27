Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu şekilde toplam üç milyon tondan fazla sera gazı salınımını azaltmayı hedefleyen firma tarımsal tedarik zincirinde yer alan 250.000'den fazla kişinin geçim kaynağını da iyileştirecek. Sadece patates, mısır, yulaf ve portakalda değil, üçüncü taraflardan temin ettiğimiz bitkisel yağlar ve tahılları da içerecek şekilde temel bileşenlerinin yüzde 100’ünü sürdürülebilir bir şekilde tedarik etmeyi planladıklarını belirten PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Ece Aksel, “Türkiye’de toplam 10.000 hektar üzerinde patates, mısır ve mısır irmiği üretiminin yapılmasını sağlıyoruz. Ülkemizin cipslik patates üretiminin yüzde 60’ını gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar yenileyici tarım uygulamaları başta olmak üzere birçok çalışmaya imza attık. Damla sulama ve mini yağmurlama sistemlerinin kullanımını yaygınlaştırarak yaklaşık 13 milyon ton su tasarrufu sağladık" dedi.