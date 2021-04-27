Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Yarının Unicornları Bugün Bilişim 500’de!” mottosuyla gerçekleştirilecek araştırmanın sonuçları 4 Ağustos’ta düzenlenecek bir tören ile açıklanacak. M2S Araştırma Pazarlama AŞ Genel Müdürü Özlem Unan bu yıl sürpriz sonuçlar beklediklerini belirterek "Başvurular incelendiğinde her 10 şirketten 8’inin 2020 gibi zorlu bir yılda büyüdüğü görülüyor. IoT ve dijital dönüşüm projelerini başarıyla gerçekleştiren firmalar en yüksek büyümeyi kaydeden şirketler. Bu yıl ortalama büyümenin yüzde 44 olması bekleniyor. Ortaya çıkan bir diğer dikkat çekici veriyse; başvuran her 10 şirketten 8’inin büyüme kaydetme başarısı göstermiş olması" dedi.