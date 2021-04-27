Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla münhal 541 adet İtfaiye Eri kadrosu için personel alımı yapılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 541 itfaiye eri alacak
27.04.2021 - 21:33 | Son Güncelleme: 27.04.2021 - 21:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 541 itfaiye eri alacağını duyurdu. Belediye alımların, 25 Mayıs ila 1 Haziran arasında olacağını belirtti.
Etiketler : ibb,
786048 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/786048.aspx
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