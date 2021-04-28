THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin Kanada'daki yeni destinasyonunu sosyal medya hesabından duyurdu. Ekşi, "Kanada'da 3. noktaya başlıyoruz. Toronto, Montreal ve şimdi #Vancouver. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
THY, Kanada destinasyonuna Vancouver kentini de ekledi
28.04.2021 - 02:35 | Son Güncelleme: 28.04.2021 - 02:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Hava Yolları (THY), Kanada'nın Toronto ve Montreal kentlerinin ardından Vancouver'a da haftanın bir günü karşılıklı sefer düzenleyecek.
Etiketler : thy,thy kanada,thy vancouver,
786081 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/786081.aspx
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