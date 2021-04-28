Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pandemi tedbirleri kapsamında 17 Mayıs'a kadar "tam kapanma" kararının alınmasıyla birlikte İstanbul ve büyükşehirlerden kaçış başladı. Birçok kişi kararın açıklanmasından sonra internet sitelerine hücum etti, aşırı yüklenme ile sistemler kilitlendi. Memleketine, yazlığına ya da ailelerinin yanına gitmek isteyenler otogarlara akın etti. Bilet fiyatları üç katına çıktı. Büyük yoğunluk oluştu, koltuklar hızlıca tükendi. Bilet bulabilen bavulunu alıp yola çıktı. Bulamayanlar ise ''Gidemeyeceğiz, burada kaldık'' diyerek otogarı terk etti. İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndaki otobüs firmalarının yetkilileri "Ciddi hareketlenme var. Bayram yoğunluğu yaşanıyor. Birçok bilet internetten tükendi. Firmalarda yer kalmadı" dedi. Yolcu profili ise ağırlıklı olarak çalışma ve izin şartları müsait olanlar, emekliler ve yaşlılardan oluştu. Yolcular "Yasaklar sebebiyle hızlıca gitmeye karar verdik. Bayram için gidecektik zaten. Onu öne çektik" şeklinde konuştu.

Bu arada "Enuygun.com" verilerine göre uçak bileti aramaları 6,5 kat, otobüs bileti aramaları 15 kat arttı. Uçak biletinde İzmir, İstanbul, Van, Diyarbakır; otobüs biletinde ise Ankara, İstanbul, Van, İzmir ve Adana en çok bilet araması yapılan şehirler oldu. Yasak öncesi bilet satın alanların yüzde 93'ü tek yönlü, yüzde 87'si de tek kişilik bilet satın almayı tercih etti. Muhtemel bir durumda şartsız iptal hakkı veren "Bilet İptal Güvencesi"ni tercih edenlerin sayısı da ikiye katlandı. Bu arada tam kapanma öncesi İstanbul Havalimanı'nda da yoğunluk gözlendi.

MARKETLER GEÇ KAPANSIN

Tam kapanma döneminde marketler 17.00'de kapanacak. Bir süredir kapanışlar bu saatlere yakın gerçekleşiyor. Ancak özellikle akşama doğru büyük izdiham yaşanıyor. Kuyruklar oluşuyor. Sektör temsilcileri ve vatandaşlar, temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için sadece marketlerin daha geç saatlerde kapatılabileceğini talep ediyor.

KUAFÖRE HÜCUM ETTİK

Tam kapanma öncesi vatandaşlar, kişisel bakımları için kuaföre de akın etti. Berber ve kuaför randevuları doldu. Kuaförler "Kapanma haberi ile randevular patladı. İnsanlar son tıraşlarını olmak istiyor. Yarın akşama kadar yoğun çalışacağız. Umarız bu kapanma son olur. Gündelik olarak kazanıyoruz. Sorun yaşayabiliriz" diye konuştu.

UÇUŞLAR İZİN BELGELİ

Tam kapanmanın yaşanacağı 29 Nisan-17 Mayıs arasında uçuşu olanlara seyahat izin belgesi zorunluluğu getirildi. THY "Belgesi olan yolcular uçuşlarını gerçekleştirebilir. Bilet değişikliği de ücretsiz yapılacak" açıklamasında bulundu. Seyahat izin belgesi başvuruları, geçerli mazeretle, e-Devlet üzerinden ve Alo 199'dan talep edilebiliyor.