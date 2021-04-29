Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Türkiye, otomotivden tekstil ve yiyecek sektörüne kadar çok geniş kullanım alanına sahip polipropilende (plastiğin ham maddesi) dışa bağımlığı bitirecek önemli bir adım atıyor. Rönesans Holding tarafından bir milyar dolarlık yatırımla Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'de hayata geçirilecek Polipropilen Üretim Tesisinin temeli eylül ayında atılacak. 450 bin ton kapasiteli tesis, 2023 yılında üretime başlayacak ve cari açığın azalmasına yıllık 300-400 milyon dolar tutarında katkıda bulunacak. Tesis 2.500 kişiye de istihdam sağlayacak.

CARİ AÇIĞA KATKI SAĞLAYACAĞIZ

Bilim ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’deki bütün plastik sektörünün polipropilen kullandığını belirterek “Türkiye petrokimya alanında yaklaşık 15 milyar dolar ithalat yapan bir ülkedir. Polipropilen ithalatını çok büyük oranda yapıyoruz. Senelik iki milyar dolara yakın ithalat yapıyoruz. Uzun bir süredir yatırım olsun diye uğraşıyoruz” dedi. Türkiye’nin, polipropilenin en büyük ithalatçısı olduğunu anlatan Varank, “Birincisi Çin’dir. Halı, polyester iplik vs. her alanda kullanıyoruz. En büyük plastik ham madde ithalatçısıyız. Bunu Türkiye’de üreterek hem cari açığa katkı sağlayacağız hem de direk ithal etmek yerine, Türkiye’de üretmiş olacağız. Ayrıca lojistik açıdan bize avantaj sağlamış olacak” diye konuştu.

DÖRT TESİSE DAHA İHTİYACIMIZ VAR

Eylül ayında tesisin temelini atmayı planladıklarını dile getiren Bakan Varank şu bilgileri verdi: Rönesans Holding’in Cezayirlilerle beraber polipropilen tesisi projesi vardı. Propanı ve gazı onlar getirecek, tesisi beraber kurup Türkiye’de üretecekler. Piyasaya verecekler. Türkiye’de şu anda böyle bir yatırım yok. Eylül ayında temelini atmayı planlıyoruz. Yaklaşık 1,2 milyar dolarlık bir yatırım. Bunun gibi bizim dört tesise daha ihtiyacımız var. Bu tesis yapıldığında yaklaşık 300-400 milyon dolarlık ithalatın önüne geçmiş olacağız. Çok önemli bir yatırım. Geç kaldığımız bir yatırım. Uzun yıllardır konuşuluyor. İnşallah başarabiliriz. Ama devamı da gelsin diye firmalarla görüşüyoruz. Bizim buna ihtiyacımız var.