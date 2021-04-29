Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanlığının geçen ay açıklanan reform takvimi çerçevesinde ekonomide yeni bir torba yasa hazırlığı yaptığı öğrenildi. Haziran sonuna kadar hayata geçirilmesi hedeflenen düzenlemeler torba teklif hâline getirilecek. Teklifte fiyat istikrarının sağlanması, kamuda harcama disiplini ve istihdamın finansmanına ilişkin başlıklar bulunuyor. Enflasyonda yaşanan yükselişi ve dezenflasyon süreci önünde risk oluşturan unsurları değerlendirmek, gerekli önlemleri belirlemek için Fiyat İstikrarı Komitesi kurulacak. Finans kanadında çalışmalar yapmak için ise Finansal İstikrar Komitesi hayata geçirilecek. Komitenin her ay düzenli olarak bir araya gelerek 3 ayda bir rapor yayımlaması öngörülüyor. Teklifte, Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan'ın tek bir belge hâline getirilmesi de yer alacak. Torba yasada küçük ve mikro işletmeleri ilgilendiren bir destek de olacak. Küçük ölçekli firmalardan kaynak sıkıntısı çekenlere, istihdam sağlamaları şartıyla KGF destekli kredi sağlanacak. Her bir çalışan için 100 bin TL kredi hakkı tanınırken, üst limit 500 bin lira olarak belirlendi. Kredi 2 yıl vadeli, ilk 6 ayı geri ödemesiz kullandırılacak. Düzenlemenin kısa zamanda hayata geçirilmesi bekleniyor.