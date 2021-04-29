Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından ilanda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmazlardan ilk 75 tanesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile, 76. sırada bulunan taşınmazın ise aynı Kanunun 36. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile satışı yapılacak.
İstanbul'da 76 adet taşınmaz ihale yoluyla satılacak
29.04.2021 - 07:17 | Son Güncelleme: 29.04.2021 - 07:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da Hazineye kayıtlı 76 adet taşınmaz ihale yoluyla satılacak.
Etiketler : istanbul,
786389 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/786389.aspx
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