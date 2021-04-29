Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,35’lik değer kazandı. Endeks 18,65 puan artışla 1.404,56 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,28, holding endeksi yüzde 2,06 değer kazandı.