Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,35’lik değer kazandı. Endeks 18,65 puan artışla 1.404,56 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,28, holding endeksi yüzde 2,06 değer kazandı.
Borsa ilk yarıda yükseldi
29.04.2021 - 13:56 | Son Güncelleme: 29.04.2021 - 13:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,35’lik değer kazandı.
Etiketler : borsa,bist,ekonomi,
786468 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/786468.aspx
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