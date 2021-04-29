Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren Vergi Usul Kanunda değişiklik içeren kanun teklifine akşam saatlerinde verilecek önerge ile emeklilerin bayram ikramiyelerinin bin liradan bin 100 liraya çıkarılacak.

Ayrıca, korona virüs tedbirleri nedeniyle tam kapanma döneminde ticari hayatta meydana gelebilecek yavaşlamanın tacir ve esnaf bakımından olumsuz etkisini azaltmak için de adım atılıyor. Buna göre, tacir ve esnafın 30 Nisan 2021 ila 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında çek ve bonodan kaynaklanan borçları ile kamu idarelerine olan borçlarına 2021 Mayıs sonuna kadar yasal takip yapılamayacak. Bu süre içinde karşılıksız çekler ve kamu alacaklarına ilişkin haciz ve icra takipleri duracak.